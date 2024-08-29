Про це заявив командувач Збройних сил країни Онно Айхельсхайм, передає видання NOS.
За його словами, офіційний Амстердам не накладав жодних обмежень на використання наданих літаків у межах дотримання законів війни. Окрім цього, Айхельсхайм висловив захоплення наступом Сил оборони у Курській області, назвавши цю операцію «блискучою».
Також він заявив, що не бачить проблем, щоб Україна застосовувала нідерландську зброю у подібних наступальних діях та наголосив, що «Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, за своїм бажанням, за умови дотримання гуманітарного права війни».
Загалом Нідерланди передадуть Україні 24 винищувачі F-16. Окрім цього, Амстердам заявляв про виділення додаткових 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які найближчим часом постачатиме Україні.
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