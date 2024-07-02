Нідерланди надали дозвіл на експорт до України 24 літаків F-16 і семи авіадвигунів. Перший літак буде доставлено найближчим часом.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників.

Оллонгрен, відповідно до домовленості, повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт літаків.

“На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака”, — йдеться у листі.

Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Оллонгрен.

F-16 будуть доставлені “незабаром”, але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.