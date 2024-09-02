Про це прем’єр Нідерландів написав у соцмережі Х.
“Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати рухатись вперед. Не лише на передовій, а й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований здебільшого на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги”, — написав Схоф.
Політик зазначив, що українці мають право жити у свободі та безпеці. А припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.
“Це переконання, яке ми всі поділяємо. Мій перший візит до України як прем’єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну”, — підкреслив він.
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