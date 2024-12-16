Нідерланди не виключають можливість відправлення миротворчої місії Європейського Союзу в Україну без одноголосного схвалення всіх держав-членів. Такий варіант розглядається за умови досягнення домовленостей про припинення вогню.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю газеті Trouw.

Як підкреслив міністр, ухвалення рішень про миротворчі місії в рамках ЄС зазвичай вимагає одностайності, однак у певних випадках це правило може бути обійдене.

“Для 27 країн ЄС іноді дуже складно досягти єдиної думки. Зважаючи на терміновість, можна ухвалити рішення, не чекаючи одностайності. У такому разі може йтися про групу країн. Україна велика, і якщо така лінія припинення вогню з’явиться, вона буде довгою. Тож якщо робити це у надійний спосіб, то потрібно не лише багато країн, а й великі країни”, – зазначив Брекельманс.

Однак участь самих Нідерландів у потенційній місії залишається під питанням. За словами міністра, це залежить від конкретних пропозицій і підтримки в парламенті. Водночас Брекельманс наголосив, що країна не планує залучення своїх військових до бойових дій на території України.

“Нідерланди завжди говорили, що не будуть брати участь у бойових діях в Україні. Ніяких “військових на землі”, бо ми не хочемо прямої конфронтації між НАТО та Росією. Ми повністю підтримуємо це. Тепер розглядається питання про можливе мирне припинення вогню. Йдеться про підтримання миру. Але наразі ще занадто рано говорити, як це може виглядати на практиці, тому я не хочу випереджати події”, – підкреслив Брекельманс.

Зазначається, що парламент Нідерландів повинен схвалити будь-яке рішення про участь у миротворчій місії. Це може стати складним процесом через позицію ультраправої Партії свободи (PVV), яка є частиною урядової коаліції. Представники цієї партії скептично ставляться до військової допомоги Україні й лише з великими труднощами погодили продовження поточної підтримки України.