Нідерланди до кінця 2024 року закуплять та передадуть Україні 51 мобільний радар для ППО виробництва компанії Robin Radar Systems.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

“Росія безсоромно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні”, — написав він в Х.

Op gewetenloze wijze valt Rusland aan met drones. Een solide luchtverdediging is van levensbelang. We schaffen daarom 51 mobiele radars aan voor Oekraïne. Het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems levert deze radars. Nog dit jaar zijn ze in Oekraïne. https://t.co/IW2wnlSbck — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 21, 2024

Як повідомили у Міноборони Нідердандів, сьогодні було укладено контракт з Robin Radar Systems на виготовлення цих радарів.

Замовлені радари здатні виявляти маленькі дрони та відрізняти їх, наприклад, від птахів.

Радари контролюють навколишнє середовище на наявність дронів навіть на високих швидкостях.

“Оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар і, отже, його важче нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу”, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що Міноборони Нідерландів і раніше купували радари у Robin Radar, але попередні були статичними і зараз розміщені в різних місцях. Відгуки користувачів включали прохання зробити можливість їх розміщувати на мобільних платформах. Подальший розвиток радіолокаційної системи забезпечив цю нову функціональність.