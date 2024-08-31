Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Міністр зазначив, що Україні терміново потрібна допомога у боротьбі з російською агресією, а також повідомив про навчання українських військових використанню переданих машин морською піхотою Нідерландів.
«Наша підтримка України продовжує тримати росію на відстані», — наголосив Брекельманс.
В липні Нідерланди оголосили про пожертвування 20 мільйонів євро на спільний фонд коаліції безпілотників для постачання 1 мільйона FPV-дронів.
Крім того, разом із Данією вони планують передати Україні 14 танків Leopard 2A4 до кінця літа. Також Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які незабаром надійдуть в Україну.
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