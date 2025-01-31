Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.
Окрім передачі літаків, Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерів та техніків. Також обговорювався розвиток українських дронів та розподіл €400 мільйонів військової допомоги, яку раніше анонсувала нідерландська сторона.
Міністри обговорили потреби України в артилерійських боєприпасах, системах ППО та ракетах-перехоплювачах. Також сторони узгодили подальші кроки у сфері “далекобійних можливостей” та індустріальної взаємодії.
“Окремо — індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій”, — зазначив Умєров.
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