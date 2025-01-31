Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів у 2025 році.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом.

Окрім передачі літаків, Нідерланди продовжать навчання українських пілотів, інженерів та техніків. Також обговорювався розвиток українських дронів та розподіл €400 мільйонів військової допомоги, яку раніше анонсувала нідерландська сторона.

Міністри обговорили потреби України в артилерійських боєприпасах, системах ППО та ракетах-перехоплювачах. Також сторони узгодили подальші кроки у сфері “далекобійних можливостей” та індустріальної взаємодії.