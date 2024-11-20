Ця передача завершила процес передачі всіх винищувачів, які Нідерланди обіцяли Україні в рамках міжнародної ініціативи.

Про це повідомляє Sky News.

Від початку війни країна відіграє важливу роль у підтримці української протиповітряної оборони, спрямованій на протидію російській агресії.

Раніше, восени цього року, Нідерланди остаточно вивели з експлуатації свої останні F-16, символічно попрощавшись із ними.

Міністерство оборони країни навіть оприлюднило відео, яке демонструвало історичне завершення епохи цих літаків на озброєнні країни.

Відомо, що перші винищувачі F-16 Україна отримала наприкінці липня. Цей крок став важливим етапом у посиленні оборонних можливостей держави та її інтеграції до сучасних стандартів авіації.