Про це повідомляє Sky News.
Від початку війни країна відіграє важливу роль у підтримці української протиповітряної оборони, спрямованій на протидію російській агресії.
Раніше, восени цього року, Нідерланди остаточно вивели з експлуатації свої останні F-16, символічно попрощавшись із ними.
Міністерство оборони країни навіть оприлюднило відео, яке демонструвало історичне завершення епохи цих літаків на озброєнні країни.
Відомо, що перші винищувачі F-16 Україна отримала наприкінці липня. Цей крок став важливим етапом у посиленні оборонних можливостей держави та її інтеграції до сучасних стандартів авіації.