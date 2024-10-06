Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

“Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 вже доставлено в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків підуть у найближчі місяці”, — написав він.

В іншому дописі очільник Міноборони Нідерландів заявив, що його країна залишається в авангарді підтримки України. І саме тому він оголошує про план дій щодо дронів.

“На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах”, — зауважив Брекельманс.