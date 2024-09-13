Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, передає De Gelderlander.
Він зазначив, що Нідерланди нещодавно передали Україні радар для системи Patriot, і незабаром надішлють три пускові установки.
Міністр уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.
“Ми все ще працюємо над цим”, — сказав Брекелманс, додавши, що йдуть переговори з “кількома партнерами”.
У Нідерландах зазначили, що Міноборони було нещодавно поінформоване, що “союзник не виконуватиме вищезазначене зобов’язання”. Яка країна відмовилася від зобов’язань — не вказується.
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