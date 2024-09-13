Нідерланди передали Україні радар для зенітно-ракетного комплексу Patriot та найближчим часом відправлять три пускові установки.

Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, передає De Gelderlander.

Він зазначив, що Нідерланди нещодавно передали Україні радар для системи Patriot, і незабаром надішлють три пускові установки.

Міністр уточнив, що інші країни все ще шукають інші компоненти для передачі повної системи.

“Ми все ще працюємо над цим”, — сказав Брекелманс, додавши, що йдуть переговори з “кількома партнерами”.

У Нідерландах зазначили, що Міноборони було нещодавно поінформоване, що “союзник не виконуватиме вищезазначене зобов’язання”. Яка країна відмовилася від зобов’язань — не вказується.