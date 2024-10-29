Відбулася зустріч заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів в Україні полковником Йохханейсом Хоппенрейсом. Нідерланди готові надати фінансування та підтримку у розвитку новітніх оборонних технологій в Україні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Однією з ключових тем обговорення стало розширення співробітництва у сфері безпілотних систем та інших сучасних оборонних технологій.

Сергій Боєв наголосив на важливості стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема у наданні критично важливого озброєння, фінансуванні українського оборонно-промислового комплексу та стимулюванні спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів.

У рамках зустрічі заступник міністра оборони України також вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України — Хрест Пошани, відзначивши його внесок у зміцнення співпраці між країнами.