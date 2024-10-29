Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Однією з ключових тем обговорення стало розширення співробітництва у сфері безпілотних систем та інших сучасних оборонних технологій.
Сергій Боєв наголосив на важливості стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема у наданні критично важливого озброєння, фінансуванні українського оборонно-промислового комплексу та стимулюванні спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів.
У рамках зустрічі заступник міністра оборони України також вручив полковнику Хоппенрейсу медаль Міністерства оборони України — Хрест Пошани, відзначивши його внесок у зміцнення співпраці між країнами.
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