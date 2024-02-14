Як повідомляє Reuters, пакет БпЛА надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які Нідерланди надали Україні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що для країни це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних €2 мільярдів для України.