До кінця літа Нідерланди та Данія відправлять Україні партію з 14 танків Leopard 2A4.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Нідерландів.

“Торік Нідерланди та Данія закупили 14 танків Leopard 2A4. Це були вже вживані екземпляри, капітально відремонтовані німецькою компанією Rheinmetall. … Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування. Перші 12 танків вже передано на відправку. Усі 14 танків буде доставлено одночасно до кінця літа”, – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. За його словами, ці танки можуть зіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ.

“Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо, щоб захистити Україну та стримати агресію Путіна”, – сказав Рубен Брекельманс.