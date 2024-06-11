Про це оголосило нідерландське Міноборони.
З-поміж виділених Нідерландами 60 мільйонів третина – 20 мільйонів євро – підуть на закупівлю FPV-безпілотників через “коаліцію дронів”, створену на початку року в межах Контактної групи з питань оборони України.
Ще 17,5 мільйона євро призначені для закупівлі морських безпілотників, зокрема й на їхнє виробництво всередині України.
Решта коштів піде на двосторонні поставки дронів різних типів і буде виділена на закупівлю в нідерландської промисловості.
Нагадаємо, Британія разом із Латвією очолює міжнародну “коаліцію дронів”, утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України. Минулого тижня вони оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.
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