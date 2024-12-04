Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив про рішення уряду надати Україні додаткові 22 мільйони євро для підвищення її обороноздатності.

Про це він заявив у мережі Х.

Міністр закордонних справ підкреслив важливість посилення військових можливостей України.

“Нідерланди виділяють додатково 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на протиповітряну оборону і кіберстійкість України”, – зазначив Велдкамп.

Міністр також акцентував увагу на загрозі, яку створює Росія для НАТО через свою агресивну політику. Серед основних викликів він виділив збільшення російської військової присутності, порушення повітряного простору Альянсу та акти саботажу.

“Ми повинні бути стурбовані тим, що треті країни підтримують російську воєнну машину. Це вимагає скоординованої відповіді від НАТО та її членів”, – додав глава МЗС Нідерландів.

Велдкамп підкреслив, що підтримка України залишається ключовим завданням міжнародної спільноти.

“Альтернативи просто немає”, – наголосив він.

Фінансова допомога Нідерландів спрямована на підвищення рівня безпеки України та посилення її співпраці з країнами НАТО, аби протистояти російській агресії ефективніше.