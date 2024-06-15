Про це йдеться на сайті уряду.

“Вивчення мови допомагає знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства”, – пояснюють рішення в уряді Нідерландів.

Зазначається, що минулого року на мовні курси Нідерланди виділили 15 мільйонів євро, а на початку 20024-го – ще два мільйони євро.

“Попри складні обставини в Україні, багато українців продовжили своє життя тут, у Нідерландах, і знайшли роботу. Це надзвичайне досягнення. Я також дуже ціную, що багато роботодавців відкрили свої двері для цих людей і що муніципалітети та волонтери пропонують уроки мови. Зараз ми бачимо, що в українців зростає потреба знайти роботу на своєму рівні, і добре вивчення нідерландської мови в цьому допомагає. Тому ми надаємо додаткову підтримку муніципалітетам у продовженні уроків мови”, – зауважив міністр соціальних справ і зайнятості Нідерландів Ван Генні.