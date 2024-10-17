Про це він написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що у 2023 році Нідерланди, Данія та Чехія розпочали ініціативу з постачання боєприпасів, яка продовжується дотепер.

“Ми постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Нідерланди виділять 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році та закликаємо європейську оборонну промисловість до подальшого нарощування масштабів”, – підкреслив глава нідерландського уряду.