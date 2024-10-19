Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що це перша закупівля Нідерландів у межах коаліції дронів. Нідерландська компанія DeltaQuad надасть Україні передові дрони Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR).

Відомо, що ці дрони можуть літати тривалий час і далекі відстані. Вони використовуються військовими для отримання інформації в реальному часі з поля бою, збору розвідданих і спостереження.

“Україна вкрай потребує таких типів безпілотників ISR. Збройні сили України повинні бачити, що робить і планує російський агресор на полі бою. Це могло б допомогти Україні зберегти свої лінії оборони”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Нідерландів зауважили, що на реалізацію плану дій щодо безпілотників виділено 400 мільйонів євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість.

“Цей контракт з DeltaQuad є важливим і конкретним кроком у контексті нашого плану дій. Україні потрібні передові безпілотники, які можна доставити в стислі терміни. Добре, що голландська промисловість може цьому сприяти. Це замовлення з голландською компанією також сприятиме подальшому розвитку екосистеми голландських дронів”, — зазначив Рубен Брекельманс.