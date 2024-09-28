Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

За цією інформацією, перший із 213 літаків F-16, які Нідерланди придбали, прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року. Понад 45 років цей винищувач американського виробництва демонстрував свою високу цінність як в країні, так і за її межами. У 1979 році F-16 Fighting Falcon замінив F-104 Starfighter, а пізніше і NF-5.

Як пише нідерландське відомство, F-16 підтвердив свою цінність як в країні, так і за кордоном. У Нідерландах два таких літаки неодноразово чергували для охорони повітряного простору Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Також так звані Quick Reaction Alert неодноразово втручалися, коли російські бомбардувальники наближалися до повітряного простору Нідерландів або влітали в нього.

Для Військово-повітряних сил Нідерландів ера F-16 завершилася, але не для самих літаків. З тих, що не були продані або списані за роки, 14 із запланованих 18 зараз знаходяться в Румунії. Вони використовуються для підготовки пілотів, не тільки румунських, але й українських.

Останні F-16 Нідерланди передадуть Україні для використання в боротьбі проти росіян.