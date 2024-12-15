Заступник голови Нацполіції вважає, що мета ворога – послабити не тільки українські сили безпеки й оборони, а й усе суспільство та всю державу.

Про це повідомив Заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він написав, що вербуючи терористів-підривників серед громадян-зрадників, Росія намагається розхитати ситуацію всередині країни, розколоти суспільство.

“Усі ці підриви, підпали автівок, знищення інфраструктури – свідомі диверсії, які водночас підсилюються інформаційно-психологічними атаками ворога для дискредитації військових і всієї правоохоронної системи”, — йдеться в дописі Нєбитова.

Він також розкритикував “експертів”, які транслюють наративи про “300 тисяч поліцейських” і “відправити всіх на фронт”.

“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і Голова НПУ Іван Вигівський неодноразово інформували про те, що в Україні – 100 тисяч поліцейських, з них 10% – вже на війні у найгарячіших точках. Ще 25%, а це приблизно чверть особового складу, несуть службу в регіонах, де проводяться бойові дії. Одночасно близько 40-45% поліцейських залучені до виконання функцій безпеки і оборони, а саме – виконання бойових завдань, розмінування, евакуації людей із небезпечних зон, забезпечення безпеки на кордоні. Крім того, на нас – утримання криміногенної ситуації і правопорядку всередині держави. Це робота, яку замість поліцейських не виконає ніхто”, – наголосив представник Нацполіції.

Він акцентував на тому, що Росія витрачає величезні зусилля, щоб створити в соцмережах потрібну їй картинку.

“Ця фейкова реальність спрямована на зменшення, а то й нівелювання підтримки наших захисників суспільством, на руйнування правоохоронної системи”, – написав він.

Нєбитов також оприлюднив фото затриманого за теракт у Дніпрі та фото місця події.