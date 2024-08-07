Вслід за Малі африканська країна Ніґер оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Ніґер оголосив у вівторок, що “негайно” розриває дипломатичні відносини з Україною.

Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК “Вагнера”.

Також речник уряду Амаду Абдрамане повідомив, що його країна звертається до Радбезу ООН “з метою ухвалення рішення щодо української агресії”.