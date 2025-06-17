Нічна атака на Одесу 17 червня 2025: пошкоджено інклюзивний центр і дитсадок

Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич на Facebook-сторінці

17 червня в Одесі сталася нічна атака, внаслідок якої постраждали Інклюзивно-ресурсний центр та дитячий садок №19, що знаходиться поруч. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

“Десятки реалізованих проєктів. Унікальна програма роботи з тваринами, наша Ляля (собака – ред.) (з нею все добре, і з працівниками теж, дякуємо Богу)… шукають котів.” – Олена Буйневич

Директорка Інклюзивно-ресурсного центру поділилася фотографіями наслідків атаки. Вона також зазначила, що батьків попередять про місця, куди можна буде привести дітей.

ОНОВЛЕНО. Станом на 8:20 в Інклюзивно-ресурсному центрі загинули дві тварини. Цей заклад вперше впровадив систему безглютенового харчування, а тисячі дітей отримували інклюзивні послуги.

Деталі атаки на Одесу 17 червня 2025 року

Повітряну тривогу оголосили о 01:28 через зліт МІГ-31К та загрозу ракетних атак по всій Україні. Згодом Повітряні сили повідомили про переміщення груп безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. О 04:45 в місті пролунала серія вибухів, а відбій тривоги дали о 05:19.

Внаслідок атаки в Одесі зафіксовано численні руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад та гаражі.

На даний момент відомо про 14 травмованих осіб, а також тривають пошуки двох літніх жінок, які можуть бути під завалами.