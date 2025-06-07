Нічна атака на Харків 7 червня: 22 поранених і загиблі

Про це вдень 7 червня повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України

Внаслідок нічної комбінованої атаки на Харків 7 червня кількість поранених зросла до 22 осіб. Серед постраждалих є рятувальник, 14-річна дівчина та 1,5-місячне немовля. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що 10 осіб були госпіталізовані, а решті надали медичну допомогу на місці. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, зокрема, одну жінку перевели до опікового відділення з термічними опіками 64% тіла. Стан інших поранених, в основному, легкий або середній.

У 1,5-місячного немовляти діагностували гострий шок, а 14-річна дівчина отримала поранення від уламків, її стан оцінюється як середній.

У ніч на 7 червня у Харкові протягом двох годин пролунало понад 50 вибухів. Ударів зазнали різні райони міста, зокрема, Київський, де влучили у підприємство, приватний будинок та територію вищого навчального закладу, а також Основ’янський район, де постраждала багатоповерхівка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов охарактеризував цю атаку як найпотужнішу з моменту початку вторгнення.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, внаслідок ударів у Київському районі загинув 32-річний чоловік, а в Основ’янському – дві жінки віком 59 та 86 років.

Станом на 16:00, шестеро працівників цивільного підприємства можуть залишатися заблокованими після нічних атак. Зв’язок із ними відсутній, і триває пошуково-рятувальна операція.