Нічна атака в Чернівцях: двоє загиблих, поранені та руйнування

Про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Facebook

Внаслідок нічної атаки в Чернівцях загинули дві особи: 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще чотири людини отримали серйозні поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у соціальних мережах.

Крім того, десять осіб отримали легкі травми, їм була надана медична допомога на місці події.

Атака призвела до пошкодження кількох житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів у Чернівцях. Також у Сторожинецькій громаді зафіксовано пошкодження житлового будинку та автомобіля.

На місцях подій працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.

Вночі 12 липня область зазнала удару чотирма безпілотниками-камікадзе (шахедами) та однією ракетою.

Станом на 8:40, Руслан Запаранюк повідомив, що о 8:27 двоє важкопоранених померли в лікарні – жінка приблизно 45 років і чоловік близько 65 років. Проте о 8:40 він спростував цю інформацію, підтвердивши, що загалом загиблих внаслідок нічної атаки залишаються двоє.