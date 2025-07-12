Нічна атака в Чернівцях: двоє загиблих, поранені та руйнування

Про це повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Facebook
Внаслідок нічної атаки в Чернівцях загинули дві особи: 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще чотири людини отримали серйозні поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у соціальних мережах.
Крім того, десять осіб отримали легкі травми, їм була надана медична допомога на місці події.
Атака призвела до пошкодження кількох житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів у Чернівцях. Також у Сторожинецькій громаді зафіксовано пошкодження житлового будинку та автомобіля.
На місцях подій працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.
Вночі 12 липня область зазнала удару чотирма безпілотниками-камікадзе (шахедами) та однією ракетою.
Станом на 8:40, Руслан Запаранюк повідомив, що о 8:27 двоє важкопоранених померли в лікарні – жінка приблизно 45 років і чоловік близько 65 років. Проте о 8:40 він спростував цю інформацію, підтвердивши, що загалом загиблих внаслідок нічної атаки залишаються двоє.
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