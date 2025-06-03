Як повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський на своїй сторінці у Facebook

3 червня в Чернігові сталася нічна атака російських “шахедів”, внаслідок якої постраждали дві особи, а також були пошкоджені п’ятиповерховий будинок і кілька приватних осель. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

“Одна людина зазнала тяжких поранень, вона направлена до медичного закладу. Інша отримала поранення середньої тяжкості. На місці події розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Працюють усі аварійні служби.” – Дмитро Брижинський

За словами Брижинського, в приватному секторі Чернігова було зафіксовано влучання безпілотника, що призвело до загоряння кількох приватних будинків та травмування людей.

“На місцях падінь виникли загоряння приватних будинків. Інформація про жертви уточнюється.” – Дмитро Брижинський

На місці події активно працюють аварійні служби, а також організовано штаб для ліквідації наслідків атаки. Ситуація залишається під контролем, і всі необхідні заходи вживаються для забезпечення безпеки мешканців.