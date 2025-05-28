Нічний обстріл у Херсоні: двоє постраждалих, серед яких літні люди

Про це у Facebook повідомила міська військова адміністрація

У Херсоні внаслідок нічного обстрілу, здійсненого російськими військами, постраждали двоє людей. Про це повідомила міська військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, поранених херсонців доставили до лікарні за допомогою поліцейських. Під час атаки безпілотного літального апарата (БпЛА) постраждала 74-річна жінка з Антонівки. Вона отримала мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення шиї, грудної клітини та обох ніг. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.

Крім того, в Дніпровському районі під обстріл потрапив 83-річний чоловік. У нього виявили мінно-вибухову травму, відкриту рану голови, перелом кісток черепа, забій мозку та перелом ребра. Лікарі наразі борються за його життя, повідомили в міській військовій адміністрації.

Раніше, 27 травня, в обласній військовій адміністрації зазначили, що російські військові атакували безпілотником автомобіль працівників комунального підприємства в Херсоні, внаслідок чого постраждали шестеро людей.