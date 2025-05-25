Вибухи в Чернігові під час повітряної тривоги 25 травня 2025 року

Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Телеграм-каналі

У ніч на 25 травня, під час повітряної тривоги, Чернігів став свідком серії вибухів, які пролунали близько другої години. Вибухи були зафіксовані на околицях міста, що викликало занепокоєння серед місцевих жителів.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про ситуацію у своєму Телеграм-каналі. Він підтвердив, що протиповітряна оборона (ППО) працює, і закликав мешканців залишатися в укриттях для забезпечення власної безпеки.

Окрім того, близько 3:25 та 3:33 у Чернігові знову пролунали два вибухи, що підтвердили кореспонденти місцевих новин. Ситуація залишається напруженою, і жителі міста стежать за розвитком подій.