Вимкнення води вночі в Сіверськодонецьку: критичний стан водопостачання

Як повідомив у Facebook начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Харченко

У Сіверськодонецьку, що на Луганщині, окупанти почали регулярно вимикати водопостачання вночі. Про це повідомив Сергій Харченко, начальник Луганської обласної військової адміністрації, у своїй публікації на Facebook.

За його словами, ситуація з водопостачанням у місті значно погіршилася навесні, коли окупанти знищили місцевий водоканал. Відключення води, як з попередженнями, так і без них, стали звичним явищем. Існують випадки, коли вода відсутня в кранах кілька разів на день, а на верхніх поверхах багатоповерхівок її немає ще частіше через низький тиск. Однак останнім часом загарбники почали вимикати водопостачання і вночі, що особливо важко переноситься в літню спеку, коли подача питної води припиняється на щонайменше шість годин щодоби.

Раніше Харченко також зазначав, що 80% водопровідних мереж у регіоні перебувають в аварійному стані.

Олексій Харченко, начальник Луганської ОВА, підкреслив, що серйозні проблеми з водопостачанням спостерігаються не лише в містах та селах, де відбувалися активні бойові дії у 2022 році, але й на територіях, захоплених Росією ще у 2014 році.

“Там окупанти довели водогони до критичного стану власною бездіяльністю протягом 11 років. Наразі придатні для користування близько 2,5 % мережі. Ще 2% обіцяють відновити упродовж 2025 року. Крім того, у більшості звітів окупанти вираховують відсоток відремонтованих водопроводів, які розташовані у межах населених пунктів. Десятки кілометрів труб, що з’єднують міста, – поза звітністю”, – Олексій Харченко

Два місяці тому очільник ОВА повідомляв, що російська влада ліквідувала водоканал у Сіверськодонецьку. Систему постачання води, зруйновану під час штурмів, досі не вдалося відновити.