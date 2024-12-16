Нігерійський боксер Майкл Ігвегбе під час бою з українцем Ігорем Цимбалюком підтримав Україну, вдягнувши шкарпетки з логотипом Збройних сил України.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Після поєдинку спортсмен заявив, що частину свого гонорару передасть на підтримку українських захисників.

“Шкарпетки Майка Ігвегбе в поєдинку з Цимбалюком. А після бою нігерієць заявив, що хоче переказати частину свого гонорару українським військовим. Thank you, Young Mike”, — йдеться у повідомленні.

Проте шкарпетки ЗСУ не допомогли Ігвегбе здобути перемогу над українцем. Усі судді одностайно віддали перевагу Цимбалюку.