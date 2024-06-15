Україна не буде робити жодних уступок щодо своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності на шляху до досягнення миру. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Про це Єрмак сказав в інтервʼю перед початком саміту миру.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив перед початком Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці, що лідери обговорюватимуть “принципи майбутнього спільного плану, який базуватиметься на Формулі миру”. Якщо вони зможуть досягти згоди, цей план може бути представлений Росії на наступному мирному саміті.

“Ніяких компромісів щодо незалежності, ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності”, – прокоментував Єрмак на питання, чи висуне Україна компроміси.

Керівник Офісу Президента України також підкреслив, що “весь світ вже розуміє і бачить, що мова ультиматумів з Україною не працює”.

“Україна дійсно здатна перемагати і мати справедливий мир. Чому я так багато разів повторюю про справедливий мир? Тому що це дуже, дуже важливо не тільки для України, а це надзвичайно важливо для всього світу. І унікальність Формули миру Президента Зеленського полягає в тому, що ми пропонуємо говорити про це всім відповідальним країнам” – заявив керівник ОП.

Нагадаємо, що у суботу, 15 червня, розпочався Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Україну на Саміті миру, окрім президента Володимира Зеленського, представлятимуть ще вісім посадовців.