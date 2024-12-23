Про це пише The Economist.
Конкуренція на ринку зростає завдяки новим претендентам, серед яких як усталені бренди, такі як New Balance та Asics, так і нові, як On і Hoka. У Китаї також додають суперництва місцеві компанії, зокрема Anta та Li-Ning.
On, швейцарський бренд, який почав свій шлях у 2010 році, минулого року заробив майже 2 мільярди доларів і збільшив свою ринкову вартість до 17 мільярдів доларів.
Інноваційні продукти, як-от суперлегкі кросівки для марафонів, та використання новітніх технологій допомогли бренду швидко завоювати популярність.
Попит на спортивне взуття, зокрема на бігові кросівки, продовжує зростати, що створює можливості для нових гравців на ринку. Водночас, Nike та Adidas намагаються відновити свою позицію, швидко реагуючи на зміни в індустрії, зокрема через нові продукти та відновлення відносин з рітейлерами.
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