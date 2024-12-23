Nike та Adidas втратили значну частку ринку спортивного взуття через проблеми з інноваціями та дистрибуцією. Їхня спільна частка на ринку зменшилася з 63% у 2018 році до 51% у 2023 році. Це сталося через скорочення інвестицій у дослідження та розробки у Nike та орієнтацію Adidas на модні моделі взуття.

Про це пише The Economist.

Конкуренція на ринку зростає завдяки новим претендентам, серед яких як усталені бренди, такі як New Balance та Asics, так і нові, як On і Hoka. У Китаї також додають суперництва місцеві компанії, зокрема Anta та Li-Ning.

On, швейцарський бренд, який почав свій шлях у 2010 році, минулого року заробив майже 2 мільярди доларів і збільшив свою ринкову вартість до 17 мільярдів доларів.

Інноваційні продукти, як-от суперлегкі кросівки для марафонів, та використання новітніх технологій допомогли бренду швидко завоювати популярність.

Попит на спортивне взуття, зокрема на бігові кросівки, продовжує зростати, що створює можливості для нових гравців на ринку. Водночас, Nike та Adidas намагаються відновити свою позицію, швидко реагуючи на зміни в індустрії, зокрема через нові продукти та відновлення відносин з рітейлерами.