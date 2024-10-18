Міністр оборони України стверджує, що під час обговорення можливості вступу України до НАТО ніхто з союзників не виступив проти.

В Брюсселі в п’ятницю Рустем Умєров заявив українським журналістам, що під час засідання Ради Україна-НАТО жоден з союзників не висловив заперечень проти вступу України до Альянсу.

“Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО. Більше було запитань про те, як ми можемо допомогти зараз. Як швидко це можна зробити – це внутрішнє питання, яке вони обговорюватимуть між собою. Але в залі я взагалі не почув нічого проти. Взагалі. Я нічого негативного не почув”, – заявив міністр.

Засідання Ради Україна-НАТО, як відомо, пройшло в четвер увечері під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.