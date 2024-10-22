Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook.

У своїй заяві він зазначив, що завжди залишався відкритим для журналістів протягом усієї своєї публічної діяльності.

“Я не маю чого приховувати, тому запросив журналістів на чесну розмову, відповідаючи на всі запитання протягом майже двох годин”, — зазначив Прокопів.

Він також висловив повагу до роботи правоохоронних органів і готовність пройти перевірку, якщо у його діях вбачатимуться порушення.

“Для мене важлива моя репутація та чесне імʼя моєї родини. Про причини зацікавленості мною, як голова найбільшої фракції у Київраді, розумію. Працюю далі”, — написав він.

Прокопів додав, що ніколи не тримався за свою посаду і тому вирішив написати заяву на звільнення на ім’я Київського міського голови.