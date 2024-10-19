У суботу, 19 жовтня, російські війська продовжили обстріл Нікопольщини на Дніпропетровщині. Цього дня агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Обстріли призвели до пошкоджень кількох будинків, але люди не постраждали.

Про це написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Не припиняється ворожий терор Нікопольщини. Під ударом сьогодні були Нікополь і Марганецька громада. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію”, – зазначив Лисак.

Глава ОВА уточнив, що внаслідок обстрілів пошкоджені п’ять приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінії електропередач. Також понівечена інфраструктура. Люди під час обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Уманському району на Черкащині від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані.

Крім того, в результаті авіаудару, завданого російськими військами по місту Шостка в Сумській області, загинув чоловік. Його тіло виявили під завалами однієї з будівель.