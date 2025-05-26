Інавгурація Нікушора Дана – новий президент Румунії 2025

Процто, як румунська служба “Радіо свобода”

26 травня 2025 року в Румунії відбулася важлива подія – інавгурація Нікушора Дана, який став новим президентом країни після перемоги у другому турі виборів. Церемонія розпочалася о 12:00 за місцевим часом, коли новообраний президент склав присягу на урочистому засіданні парламенту. Виконувач обов’язків голови держави Іліє Боложан офіційно передав йому мандат.

Під час інавгурації Нікушор Дан поклав руку на Біблію та Конституцію Румунії, запевнивши, що буде захищати демократію та права громадян. У своїй присязі він зазначив: «Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог».

У своїй промові новий президент акцентував на тому, що румунське суспільство є сильним і живим, а країна потребує суттєвих змін у рамках верховенства права. Він закликав громадян активно долучатися до реформування державних інститутів і пообіцяв бути відкритим президентом, готовим до співпраці з суспільством.

Серед основних пріоритетів Нікушора Дана – освіта, охорона здоров’я, правосуддя, економіка, захист навколишнього середовища та зовнішня політика. Ці сфери він вважає ключовими для подальшого розвитку Румунії.

Перед інавгурацією Конституційний суд Румунії підтвердив результати президентських виборів, відхиливши оскарження ультраправого кандидата Джордже Сіміона, який звинувачував у втручанні у вибори іноземні держави, зокрема Францію та Молдову. Ці звинувачення були спростовані як французькими, так і румунськими офіційними особами, які натомість вказали на можливе втручання Росії та поширення фейкових новин у соціальних мережах.

Президентські вибори 2025 року супроводжувалися політичними викликами: у грудні 2024 року Конституційний суд скасував результати попередніх виборів через підозри у втручанні Росії. У травні 2025 року відбувся другий тур, в якому Нікушор Дан здобув перемогу, отримавши понад 54% голосів, випередивши свого суперника Джордже Сіміона.