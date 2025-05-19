На президентських виборах у Румунії, що відбулися 18 травня 2025 року, перемогу здобув Нікушор Дан, чинний мер Бухареста та кандидат від ліберальної партії. Його обрання викликало позитивну реакцію серед світових лідерів, які підкреслили важливість цієї події для стабільності в регіоні та європейської інтеграції.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував перемогу Дана як “історичну” та наголосив на важливості партнерства між Україною та Румунією. “Ми завжди будемо шанувати Румунію та її народ, особливо за підтримку в найскладніші часи. Румуни можуть покладатися на Україну як на надійного сусіда та партнера. Разом ми здатні подолати будь-які виклики”, – зазначив Зеленський, висловивши сподівання на подальший розвиток стратегічного співробітництва.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Нікушора Дана, відзначивши високу явку виборців та їхній вибір на користь відкритої і процвітаючої Румунії в рамках сильної Європи. “Разом ми можемо виконати цю обіцянку. Чекаю на співпрацю з вами”, – написала вона у соціальній мережі X.

Президент Європейської ради Антоніо Кошта висловив підтримку новообраному лідеру, назвавши його перемогу потужним сигналом прихильності румунів до європейського курсу. “З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами для створення кращої Європи та кращої Румунії. Щиро вітаю!”, – зазначив Кошта.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола підкреслила, що під керівництвом Дана Румунія продовжить свій шлях до процвітання та формування європейського майбутнього. “З нетерпінням чекаю на спільну роботу заради розумнішої, сильнішої та безпечнішої Європи”, – додала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа побажав Нікушору Дану сили та мудрості в управлінні країною, підкресливши важливість тісної співпраці між Литвою та Румунією в рамках ЄС та НАТО.

Президентка Молдови Майя Санду зазначила, що Румунія та Молдова разом зміцнюватимуть дружні зв’язки та співпрацю, працюючи на благо мирного, демократичного та європейського майбутнього обох народів.

Президент Франції Еммануель Макрон також привітав Нікушора Дана, підкресливши, що румунський народ обрав демократію, верховенство права та підтримку Європейського Союзу. “Франція буде з вами у зміцненні нашого партнерства та спільній роботі над побудовою сильнішої, більш суверенної та незалежної Європи”, – заявив Макрон.

Про Нікушора Дана

Нікушор Дан позиціонує себе як поміркований консерватор, який підтримує європейську інтеграцію Румунії та її членство в НАТО. Він є засновником ліберальної партії “Союз порятунку Румунії”, але відокремився від неї через розбіжності щодо одностатевих шлюбів. Під час референдуму 2018 року про заборону одностатевих союзів Дан закликав партію утриматися від втручання, а референдум не відбувся через низьку явку. Його опонент, Джордж Сіміон, підтримував націоналістичну політику та ідею об’єднання Румунії з Молдовою та частинами України, населеними етнічними румунами.

Особливості виборів

Верховний конституційний суд Румунії скасував результати листопадових виборів 2024 року через підозри у втручанні Росії та заборону на участь проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Перший тур позачергових виборів відбувся 4 травня 2025 року, у другий тур вийшли Нікушор Дан і ультраправий кандидат Джордже Сіміон. У другому турі, що відбувся 18 травня 2025 року, перемогу здобув прозахідний кандидат Нікушор Дан, отримавши підтримку більшості виборців та забезпечивши собі посаду президента Румунії.