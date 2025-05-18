У Румунії завершився другий тур президентських виборів, в якому перемогу здобув Нікушор Дан, чинний мер Бухареста та кандидат від ліберальної партії. За даними постійної виборчої комісії (AEP), опрацьовано 98,52% протоколів з виборчих дільниць як в країні, так і за кордоном.

Нікушор Дан отримав 54,17% голосів, тоді як його суперник Джордже Сіміон набрав 45,83%. Загальна кількість голосів, поданих на виборах, склала 11 641 866, з яких Дан отримав 5 828 054 голоси, що перевищує половину від загальної кількості.

Ця перемога є важливим кроком для проєвропейського курсу Румунії, оскільки Нікушор Дан відомий своєю підтримкою інтеграції країни до Європейського Союзу та ініціативами щодо реформ на місцевому рівні.

Вибори проходили в умовах жорсткої конкуренції та значної уваги з боку міжнародної спільноти, що підкреслює важливість політичного вибору для майбутнього Румунії. Цей результат може стати основою для подальшого розвитку країни в контексті європейської інтеграції та стабільності.

Подальші новини та деталі про результати виборів будуть оприлюднені найближчим часом.