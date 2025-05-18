У Румунії завершився другий тур президентських виборів, де ліберальний кандидат Нікушор Дан, чинний мер Бухареста, здобув перемогу, отримавши понад 54% голосів. Його суперник, Джордж Сіміон, лідер ультраправої партії AUR, набрав близько 45% голосів.

Ці результати були оприлюднені на основі екзитполів, проведених компаніями Avangarde та CURS. Згідно з даними Avangarde, Нікушор Дан отримав 54,9%, тоді як Джордж Сіміон – 45,1%. Екзитпол CURS зафіксував результати: Дан – 54,1%, Сіміон – 45,9%.

Важливо зазначити, що ці результати відображають голосування в межах країни станом на 19:00 і не враховують голоси з-за кордону.

Незважаючи на значну перевагу Дана, Сіміон не визнав своєї поразки і оголосив себе обраним президентом. У першому турі саме він лідирував за екзитполами, але в підсумку до другого туру вийшли він і Дан, який зміг вирватися вперед.

Під час другого туру виборів, що відбувся 18 травня, речник Міністерства закордонних справ Румунії заявив про можливі ознаки російського втручання у виборчий процес. Також Павло Дуров, співзасновник Telegram, повідомив, що одна з західноєвропейських країн звернулася до платформи з проханням обмежити доступ до політичних каналів консервативного спрямування в Румунії напередодні виборів.

Нагадаємо, що Верховний конституційний суд Румунії скасував результати виборів у листопаді 2024 року через підозри у втручанні з боку Росії. Тоді проросійський кандидат Келін Джорджеску, який переміг у першому турі, був заборонений балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року, де до другого туру пройшли Джордж Сіміон з 40,96% голосів та Нікушор Дан з 20,99% голосів. Другий тур, що відбувся 18 травня 2025 року, визначив переможця – Нікушора Дана, який отримав понад 54% підтримки виборців.