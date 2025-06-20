Нікушор Дан оголосив Іліє Боложана кандидатом на прем’єр-міністра Румунії

Про це Нікушор Дан повідомив у своєму Facebook

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про свого кандидата на посаду премʼєр-міністра. Ним став Іліє Боложан, лідер Ліберальної партії. Цю інформацію Нікушор Дан оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Переговори щодо формування нового уряду стартували 9 червня. Іліє Боложан тепер продовжить консультації з представниками парламентських фракцій Румунії, щоб обговорити кандидатури на міністерські посади у своєму уряді.

До нового уряду можуть увійти представники лівоцентристської Соціал-демократичної партії, яка є найбільшою в країні, а також Ліберальна партія Боложана, правоцентристський Союз порятунку Румунії та етнічна угорська партія UDMR.

“Румунія зацікавлена ​​в тому, щоб уряд мав підтримку солідної більшості, і партії це розуміють.” – Нікушор Дан

5 травня прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку оголосив про свою відставку та вихід Соціал-демократичної партії з правлячої коаліції після першого туру президентських виборів. Причиною цього стало те, що кандидат від коаліції не пройшов до другого туру.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати листопадових виборів. Тоді перемогу в першому турі здобув проросійський кандидат Келін Джорджеску, але через підозри у втручанні РФ у вибори йому заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон (40,96% голосів) з “Альянсу за Союз румунів” та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан (20,99% голосів).

18 травня відбувся другий тур виборів, за результатами якого Нікушор Дан здобув перемогу, отримавши понад 54% голосів. Його опонент Сіміон, який набрав понад 46%, намагався оскаржити результати в Конституційному суді, але суд одноголосно відхилив його позов як необґрунтований.

26 травня Нікушор Дан склав присягу та офіційно став президентом Румунії. Серед його основних пріоритетів – розвиток освіти, охорони здоров’я, правосуддя, економіки, захист навколишнього середовища та зовнішня політика.