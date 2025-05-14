У Німеччині розглядають можливість відновлення загального військового обов’язку, якщо кількість добровольців для служби в армії не буде достатньою. Міністр оборони Борис Пісторіус озвучив цю інформацію під час свого першого виступу в парламенті після формування нового уряду.

Він зазначив, що в 2025 році стартує нова програма добровільного набору, спрямована на збільшення чисельності армії, яка наразі має дефіцит особового складу. “Ми вирішили спочатку зосередитися на добровільності – служба, яка є добровільною, має заохотити молодь служити своїй країні. І я підкреслюю слово ‘спочатку’, оскільки якщо ми не зможемо залучити достатню кількість добровольців, ми будемо змушені розглянути інші варіанти”, – сказав Пісторіус.

Німеччина скасувала обов’язкову військову службу у 2011 році, і її відновлення стало б важливим кроком у зміні військової політики, зумовленим зростанням загроз з боку Росії та занепокоєнням щодо надійності безпекових гарантій з боку США за часів президентства Дональда Трампа.

На сьогодні чисельність Бундесверу складає приблизно 181,5 тисяч військовослужбовців, що значно нижче запланованого показника у 203 тисячі до 2031 року. Незважаючи на те, що на початку 2025 року спостерігається зростання набору на 20%, Пісторіус попередив: “Ми все ще маємо недостатню кількість людей для виконання всіх завдань, які стоять перед нашими збройними силами”.

Новий коаліційний уряд активно підтримує кампанію з набору нових військовослужбовців. Канцлер Фрідріх Мерц у своєму виступі в Бундестазі пообіцяв створити “найсильнішу армію в Європі”.

Пісторіус також підкреслив, що Німеччина повинна стати лідером у співпраці з Францією, Великою Британією та Польщею. “Безпека в Європі – це перш за все відповідальність самих європейців”, – наголосив він.