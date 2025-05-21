Німеччина разом з Європейським Союзом активно веде переговори зі Сполученими Штатами щодо нових санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, зазначивши, що ініціатива виходить від Конгресу США, який наполягає на посиленні обмежувальних заходів.

Однак, за словами дипломатів ЄС, президент США Дональд Трамп висловив свою опозицію цим пропозиціям під час зустрічі з європейськими лідерами. Незважаючи на це, підготовка 18-го пакета санкцій ЄС триває, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що сертифікація газопроводу «Північний потік» через Балтійське море наразі неможлива.

Щодо можливих переговорів між Україною та Росією, речник уряду наголосив на важливості ретельної підготовки таких зустрічей, тому будь-які розмови про конкретні дати чи формати наразі є спекулятивними.

Останні санкції ЄС проти Росії

20 травня Рада Європейського Союзу затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, який став наймасштабнішим з початку війни РФ в Україні. Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що до нового пакету увійшли гібридні санкції, а також обмеження, пов’язані з правами людини та використанням хімічної зброї.

Санкції були запроваджені проти трьох російських підрозділів, які беруть участь у розробці та використанні хімічної зброї у війні проти України. До списку потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Крім того, до санкційних списків додано 21 особу та шість організацій, які причетні до дестабілізаційних дій проти ЄС та його держав-членів. Серед них – кум Путіна Віктор Медведчук, його соратники, співробітники ГРУ РФ, російські судді та блогери.

Вперше Європейський Союз розширив сферу дії санкцій, включивши не лише фізичних осіб і компанії, а й активи. Санкції також передбачають призупинення ліцензій та блокування мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Ці рішення були ухвалені на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року, які підтверджують участь зазначених підрозділів у застосуванні забороненої зброї.