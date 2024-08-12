Про це заявив речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац.
За його словами, Німеччина не ставить під сумнів законність дій ЗСУ у Курській області, оскільки міжнародне право дозволяє проведення бойових операцій на території країни-агресора.
Тому Київ не потребує жодних спеціальних дозволів для використання німецької зброї.
“Після того, як зброя з Німеччини була передана у розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя. Немає жодних перешкод, тому Україна вільна у виборі можливостей”, – сказав Коллац.
Водночас він уточнив, що використання далекобійної зброї – “інше політичне питання” але в даному випадку про це не йдеться.
Заступник спікера Вольфганг Бюхнер, у свою чергу, відмовився давати оцінку операції в Курській області, оскільки з місця подій надходять “суперечливі і подекуди навмисно сфальсифіковані новини”. Він додав, що це дуже таємна операція, “підготовлена без зворотнього зв’язку”.
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