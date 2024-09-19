“Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні існує серйозний ризик того, що Україна без істотного збільшення матеріальної підтримки може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії”, – йдеться у листі міністерства фінансів.

Міністерство фінансів на прохання міністерства оборони просить бюджетний комітет нижньої палати парламенту схвалити додаткові витрати.

“Незапланована потреба у розмірі близько 397 мільйонів євро, що виникла в результаті, конкретизувалася лише в останні кілька тижнів тією мірою, якою вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам незапланованої потреби”, – йдеться в листі.

Міністерство фінансів заявило, що ця умова повинна бути виконана негайно, щоб заходи можна було реалізувати у 2024 році і вони могли вплинути протягом пори року, що залишилася.

У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро.