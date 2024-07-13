В межах "Оперативного плану Німеччина" (OPLAN DEU), Бундесвер спільно з союзниками НАТО розробляє стратегію перебазування військ на схід Європи у випадку можливої військової агресії Росії проти Альянсу.

Про це пише DW.

За даними ЗМІ, у випадку нападу РФ на східний фланг НАТО через Німеччину, альянсу доведеться перекинути до 800 тисяч солдатів та понад 200 тисяч одиниць різної техніки протягом трьох-шести місяців.

Ключовим маршрутом для цього буде автомагістраль А2 від міста Оберхаузен до кільцевої автодороги Берліна. Німецький Бундесвер, керівництво федеральних земель та уряд працюють над секретним планом, розглядаючи питання безпеки маршруту та можливостей цивільної інфраструктури для прийняття та обслуговування великої кількості техніки та військових.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також заявив про необхідність готовності до оборони в разі нападу РФ та вжиття заходів для стримування до 2029 року, вказавши на проблеми з технікою, особовим складом та фінансами, а також на необхідність збільшення бюджету на оборону й реформу призову на військову службу.