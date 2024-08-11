Німеччина повинна підготуватися до можливого російського нападу протягом наступних п'яти років, оскільки вона є ключовим транспортним хабом НАТО.

Про це пише Welt am Sonntag.

Командувач Гісс підкреслив, що Німеччина повинна стати соціально стійкою для протистояння зовнішнім військовим загрозам, зокрема конвенційній атаці з боку Росії, яка може відбутися через п’ять років.

Він зазначив, що після закінчення холодної війни німці не усвідомлюють зовнішні небезпеки так, як це роблять країни Балтії чи Польща, незважаючи на те, що Росія вже проводить кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Гісс закликав до спільних зусиль політики, Бундесверу, бізнесу та суспільства для підвищення готовності Німеччини до можливих загроз.