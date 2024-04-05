Німеччина заявила про покращення та модернізацію військових сил Бундесверу з метою готовності до ведення війни.

Про це заявив міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус.

“Оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива ситуація загрози. Аналіз зосередився на військовій спроможності та оперативній готовності”, — пише Міністерство оборони.

Плани включають реорганізацію Бундесверу, замінивши три види військ чотирма: звичайну армію, авіацію, військово-морські сили та новий вид військ, який буде зосереджений на кібернетичному просторі та захисті інформаційного середовища.

Також буде створене єдине оперативне командування, яке об’єднає функції територіального та оперативного керівництва.

У рамках цих змін будуть створені сили внутрішньої безпеки та спеціальні групи в авіації для моніторингу технічного стану літаків.