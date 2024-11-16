У Німеччині "Вільна демократична партія" може винести на голосування у Бундестаг питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це пише німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на лідера фракції ВДП Крістіана Дюрра.

Він нагадав, що його партія вже пропонувала передати Україні ці далекобійні ракети.

На запитання про можливість винести це питання на голосування у Бундестазі Дюрр відповів, що це був би варіант.

“І я цілком можу собі уявити, дивлячись на заяви ХДС/ХСС і “зелених”, що така пропозиція може бути успішною”, – зазначив він.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.