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Німеччина надасть Україні обіцяну фінансову допомогу, незважаючи на розпад коаліції — ЗМІ

Німеччина зможе виплатити Україні більшу частину обіцяних 4 мільярдів євро навіть у разі затримки затвердження бюджету на 2025 рік через розпад урядової коаліції.

Четвер, 7 листопада 2024, 20:14

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агенції, ці кошти здебільшого є цільовими й тому їх можуть надати Україні в межах тимчасового бюджетного управління, якщо сам бюджет не буде ухвалений.

Ймовірна затримка бюджету на наступний рік означає відсутність витрат на нові проєкти, хоча деякі витрати, такі як збільшення допомоги Україні, все ще можуть бути реалізовані.

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, Німеччина скоротила допомогу Україні до 4 мільярдів євро у 2025 році з близько 8 мільярдів євро у 2024 році. Джерела в уряді повідомили, що канцлер Олаф Шольц хотів збільшити пакет підтримки України на 3 мільярди євро — до 15 мільярдів євро.

Теги: Війна в Україні, допомога партнерів, коаліція, Німеччина

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