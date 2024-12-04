Про це пише видання Die Welt.

Вона зазначила, що німецькі солдати можуть бути залучені до міжнародної місії для забезпечення миру.

“У разі припинення вогню між Україною і Росією, за словами федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, німецькі солдати також можуть бути задіяні для забезпечення миру“, зазначається в матеріалі.

За словами Бербок, крім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, важливим елементом для підтримки миру може стати міжнародна присутність для моніторингу виконання угоди про припинення вогню. Вона підкреслила, що всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, будуть підтримані Німеччиною.