Про це пише видання Die Welt.
Вона зазначила, що німецькі солдати можуть бути залучені до міжнародної місії для забезпечення миру.
“У разі припинення вогню між Україною і Росією, за словами федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, німецькі солдати також можуть бути задіяні для забезпечення миру“, — зазначається в матеріалі.
За словами Бербок, крім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, важливим елементом для підтримки миру може стати міжнародна присутність для моніторингу виконання угоди про припинення вогню. Вона підкреслила, що всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, будуть підтримані Німеччиною.
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