Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключила можливості відправки німецьких військ до України в разі досягнення припинення вогню між Україною та Росією

Про це пише видання Die Welt.

Вона зазначила, що німецькі солдати можуть бути залучені до міжнародної місії для забезпечення миру.

“У разі припинення вогню між Україною і Росією, за словами федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, німецькі солдати також можуть бути задіяні для забезпечення миру“, — зазначається в матеріалі.

За словами Бербок, крім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, важливим елементом для підтримки миру може стати міжнародна присутність для моніторингу виконання угоди про припинення вогню. Вона підкреслила, що всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, будуть підтримані Німеччиною.