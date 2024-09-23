Німеччина не зніматиме обмежень на українські удари вглиб території Росії. Така позиція німецького уряду.

Про це перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesschau.

Він підкреслив, що його країна в контексті допомоги Україні «зосереджена на тому, що дійсно допомагає і що необхідно».

«Це також має містити той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності (ударів — ред.). Це несумісне з моєю особистою позицією», — додав Шольц.

Він також закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу в розмірі 35 мільярдів євро. За словами канцлера, це важливо, щоб наші друзі партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії також могли зробити свій внесок.

23 вересня Шольц провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Зокрема, сторони обговорили справедливий мир для України.